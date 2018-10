Le grand bain... Une franche noyade de rires !

Les deux films de circonstances : " Halloween "... un film d'horreur pour les fans - ce n'est pas un film pop corn, c'est assez brutal - violent et pour le second "chair de poule" - c'est une suite juste sympathique mais qui n'en vaut pas vraiment la peine sur grand écran !

"Le grand bain" c'est un vrai coup de coeur - un film qui a été présenté à Cannes et qui fut extrêmement bien accueilli ! Un projet super bien porté par Gilles Lellouche. c'est une belle tranche de rire.

LE GRAND BAIN

comédie dramatique française de Gilles Lellouche avec un casting de dingue : Guillaume Canet, Benoit Poelvoorde, Virginie Efira, Mathieu Amalric, Philippe Katherine, Marina Fois, Jean-Hugues Anglade et Leïla Bekhti.

- Cinq quadragénaires vont reprendre goût à la vie par la natation synchronisée.

- Présenté à Cannes en mai dernier, le film a beaucoup fait parler de lui en bien !

- Et c’est une excellente comédie, la définition parfaite du FEEL GOOD MOVIE !

- Il y a un petit côté The Full Monty évidemment, une belle brochette de loosers magnifiques.

- Tout le casting a pris beaucoup de plaisir à enfiler le maillot et ça se ressent.

- Gilles Lellouche a mis tout son cœur dans ce projet, ça foisonne d’idées et ça déborde d’humanité !

- On sort du film le sourire aux lèvres, c’est drôle, touchant, sensible avec un petit côté social et jamais vulgaire ! Une belle comédie familiale !