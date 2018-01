Le goût des Belges... Un voyage gustatif signé Eric Boschman

Eric Boschman était avec nous ce matin pour nous présenter ses deux livres Le goût des Belges best of et Le goût des Belges, les meilleures recettes.

Petite mise en bouche avant de nous mettre à table, saviez-vous qu' Eric Boschman est une fervent collectionneur de livres érotiques en collections rares ? Légende ou pas ? NON - c'est du vrai de vrai. Ce sont des livres publiés anonymement. Une vie faite de vin et de femmes ?

Les goûts culinaires des belges...

Les choux de Bruxelles, les "nic-nac" les oiseaux sans tête, ... L'idée du bouquin n'est pas d'être exhaustif mais de parler des trucs qui ont marqué notre enfance.

Une mitraillette dans tous ses états... Gloire est faite à ce met. Il y a là-dedans des trucs qu'on ne fait plus chez nous.

Le livre est très second degré, il y a des trucs trash. Le bi-fi c'est la saucisse salasse par exemple.

Les meilleures recettes...

Là on aborde les recettes de ce plats qui plaisent aux belges. La croquette crevette c'est complexe par exemple, ... Cela dit c'est pas un bouquin pour un chef mais qui est à la portée de tout le monde.

Nous avons tous partagé et partageons toujours le même émerveillement en dégustant les mêmes aliments et en appréciant des saveurs qui nous unissent d'un bout à l'autre du pays : le Goût des Belges. De la gosette aux croquettes de crevettes, de l’advocaat au sandwich mou. C'est un véritable voyage gustatif du nord au sud du pays.

Autre gourmandise "Ni dieux ni maîtres mais du rouge" c'est l'histoire du monde à travers le vin... Un spectacle beuverie ? Les gens dégustent 5 vins tout du long de ce voyage théâtral.

C'est un litre et demi d'improvisations et de bonheurs.

Les dates en un clic