Pascal Scime nous propose un focus sur les événements sportifs du Week-end et particulièrement côté foot !

On a vécu 410 jours de folie au niveau du sport belge - au niveau du foot mais show must go on !

Le foot a repris ses droits !

Ce fut incroyable : le premier match de la onzième journée réunissait : Bruges & Wassland Beveren - 2 équipes engluées dans le scandale !

C'était une ambiance assez particulière comme on pouvait s'en douter mais comment allait réagir les supporters surtout, c'était là la question !

Ils ont affichés un énorme drapeau de leur entraîneur ainsi que des banderoles : "Ivan Leko notre Dieu ! " - "notre religion c'est Bruges", il y avait des 10aines de drapeaux croates, ...

Il faut savoir cependant que Bruges n'était pas bon durant ce match - il est des dégâts d'images considérables pour le club. Le Président Verhaege est dès lors descendu à la mi - temps pour "engueuler" ses joueurs en les conscientisant sur le séisme qui règne sur le club.

Il y a eu des appels au fair-play mais le we s'est bien passé dans l'ensemble ! Le foot gate n'est pas fini mais le foot doit reprendre ses droits !