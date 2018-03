Le Festival du rire de Bastogne... Ca va d'aller Freddy !

Freddy Tougaux pour le Festival du Rire de Bastogne qui a démarré hier et se poursuit jusqu’au 7 avril.

Vous connaissez Freddy pour son tube Ca va d’aller ou ses micros-terroirs dans Le Grand Cactus mais il est aussi sur scène à Bastogne (Espace 23) le 6 avril.

La 5e édition du Festival du Rire de Bastogne accueille aussi Anne Roumanoff, Jean-Fi Janssen, Roland Magdane, Laura Laune, François-Xavier Demaison, Vérino…

Alors Freddy... Ca va d'aller ce Festival ?

"Y'a du cheveux blanc, du cheveux blond, y'a un petit peu de tout .. de la fraîche et de la moins fraîche"

C'est un Festival dynamique, bien diversifié, intéressant. Il y a des petits nouveaux à découvrir aussi.

Des textes gras ou pas - il faut aller voir, y'en a pour tous les goûts. Et vous piquez les vannes des autres ? Oh y'a des gens qui sont des scanners ! Parfois on ne se rend pas compte, on ingère des choses que l'on entend et k'on ressort d'une autre façon. Oh beh on s'excuse alors et voilà.

Il y a 600 places et chaque années, de plus en plus de jour sont rajoutés.

"Je ne remercierais jamais assez le patron ! "... On ne s'attendait pas à un tel aura. Et oui, je suis surpris qu'autant de personnes viennent me voir.

http://festivalduriredebastogne.be