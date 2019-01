Le DJ Kid Noize est de retour avec son nouvel album 'The man with a monkey face'

Le musicien, DJ et producteur belge Kid Noize était notre invité ce matin dans le 08/09 pour présenter son nouvel album The man with a monkey face qui sort ce vendredi 25 janvier ! Impatient et soulagé car tout projet à contenu prends énormément de temps .

Le DJ à tête de singe est de retour avec un nouvel album, dont il a déjà dévoilé quelques extraits sur ses réseaux sociaux : Girl ou Walking to the jungle.

C’est d’ailleurs ce titre, Walking To The Jungle, qui ouvre ce nouvel opus. Avec cette chanson, Kid Noize revient à ses premiers amours : la pop et l’électro. Accrochez-vous parce que l’album est très ensoleillé et vous plonge dans le monde extraordinaire de la jungle !

Une actualité est très chargée...

En parallèle, Kid Noize devient aussi un personnage de bandes dessinées ! L’homme à tête de singe, raconte l’histoire de Sam, qui traverse une passe difficile. Sa rencontre avec un homme à tête de singe va bouleverser son destin. Pour Kid Noize la BD n'est pas un produit dérivé mais fait partie intégrante de son ADN. Cette BD lui permet de répondre à toute une série de question que le grand public se pose. Pourquoi un masque, qui est-il vraiment...?

Le DJ Kid Noize ne manque pas d'idées. Son prochain projet sera la création d'une BD adaptée pour smartphone .

A vos agendas:

Le 2 et 3 février à CHARLEROI – Kids club à l’Eden.

Le 30 mars à LIÈGE – Reflektor. (complet)

Le 27 avril à CHARLEROI – Spiroudôme.

Le 20 juillet à SPA – Francofolies.

Le 22 novembre à BRUXELLES – Ancienne Belgique.

Et le 22 février à la Foire du Livre de Bruxelles.