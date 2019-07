Le DJ Kid Noize de retour avec son nouvel album 'The man with a monkey face'

; - © Tous droits réservés

Kid Noize - Le 8/9: l'invité - 23/01/2019 Le musicien, DJ et producteur belge Kid Noize pour son nouvel album The man with a monkey face qui sort ce vendredi ! Le DJ à tête de singe est de retour avec un nouvel album, dont il a déjà dévoilé quelques extraits sur ses réseaux sociaux : Girl ou Walking to the jungle. C’est d’ailleurs ce titre, Walking To The Jungle, qui ouvre ce nouvel opus. Avec cette chanson, Kid Noize revient à ses premiers amours : la pop et l’électro. Accrochez-vous parce que l’album tout entier vous plonge dans le monde extraordinaire de la jungle ! En parallèle, Kid Noize devient aussi un personnage d