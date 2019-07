Le DJ belge Alex Germys et Carla Katz nous propose une autre façon de bouger et c'est tout en douceur !

Le producteur et DJ belge Alex Germys était avec nous ce matin dans le 8/9 pour son nouveau single Don’t Wanna Lie.

Avec All Along, Sweet Afterglow ou encore Never Gonna Be The Same, Alex Germys a enchainé les titres à succès et les plus grandes scènes des festivals : Les Francofolies de Spa, le Brussels Summer Festival ou encore Tomorrowland.

Le DJ a aussi collaboré avec de nombreux artistes comme Loïc Nottet, Laura Tesoro ou encore avec Charlotte Mansion pour son album Force et Amour.

The Way You Move, c’est le titre que le DJ vous délivre ce matin en compagnie de la chanteuse Carla Katz, ancienne candidate de The Voice Belgique et interprète de California, un morceau que vous avez déjà pu entendre dans le Tip Top de VivaCité.

En concert le 19 juillet à SPA – Les Francofolies.