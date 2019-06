Le daim, Men in Black international et Intouchable les conseils ciné de cette semaine !

Alors dans ce qui a été " quasi " grand public dans ses œuvres, il y a eu Réalité avec Alain Chabat ou l’excellent Au poste avec Benoît Poelvoorde l’été dernier, puis on a le côté totalement barré, de l’absurde poussé à son paroxysme comme avec le pneu tueur de Rubber, les flics déjantés de Wrong cops. Et Le Daim fait clairement partie de cette veine plutôt farfelues. Dans ce film : Jean Dujardin est totalement obsédé par son nouveau blouson, il faut dire que c’est du daim et que ça lui donne fière allure ! Mais est-ce une raison pour devenir serial Killer ?

Men in black International

Alors avec des plus jeunes, mais au-delà de 8 ans quand même, je conseille Men in black International… ou Men in Black 4 si vous préférez ! Au revoir Will Smith et Tommy Lee Jones, héros super populaires de cette saga qui cartonne depuis 1997, les chasseurs d’alien sont remplacés par Chris Hemsworth, le dieu Thor de tous les Marvel, et Tessa Thompson que vous avez vu dans les 2 épisodes de Creed, la suite de Rocky. Déjà, ça fait plaisir, le héros est une héroïne, une nana futée et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds ! Il y a une complicité assez irrésistible dans ce duo, les ados devraient adorer leurs scènes de flirt mâtinées de taquinerie. Bon, l’histoire est faible, le scénario a été écrit sur un coin de table mais ce n’est pas trop grave si on va voir ce film dans l’optique de se plonger dans un univers fun, coloré et surprenant.

Un divertissement familial dans lequel il ne faut pas chercher un peu de sens ou de profondeur, on est clairement là pour manger du pop-corn.