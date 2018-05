Le couple Princier... Petit relooking juste avant de se dire OUI !

Hakima Darhmouch et le couple Princier sont sur le banc des relookés ce jeudi. David Jeanmotte nous offre toute son expertise pour nous rendre encore plus beau - plus belle !

Hakima Darhmouch - Le transfert qui a fait beaucoup de bruit cette semaine - Hakima Bienvenue à toi à la RTBF. On va cependant changer la coupe de cheveux ! Ils sont trop classiques - on pourrait s'inspirer d' Eva Langoria pour enlever le côté JT !

Jour J -2 pour qu'ils se disent OUI !

Le Prince Harry ... Côté vestimentaire, c'est toujours impeccable mais ça coince côté calvitie et c'est de famille ! On fait quoi alors David ?... Voici quelques recettes miracles proposées par notre expert relooking, cette semaine c'est le romarin et le vin qui ont la cote. Bon en deux jours ça va être un peu juste mais il n'est jamais trop tard pour bien faire.

Côté girly - pour le ventre plat les filles on dit OUI aux pruneaux ! Et le matin du son de blé - et pour les noyaux de pruneaux ? On se les met dans le nez dixit Jérôme ... Oh pour rire David. Ils sont dissipés ce matin nos chroniqueurs - ce fut un relooking très chahuté mais qu'on a toujours tout autant apprécié !

Côté lecture : David vous recommande "remèdes beauté naturelle - 100% naturel - 100 % efficace !"

Soyez belles, soyez beaux ... parce que vous le valez bien !