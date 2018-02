Le coup de coeur "Humain" de Maureen pour Slimane !

L'unique, la belle, la seule, celle qui est là depuis le début de l’aventure (avec BJ !) revient avec nous sur la soirée d’hier : The Maureen Louys herself !

Hier, vous avez pu découvrir l’avant-dernier blind mais rien n’est encore joué ! Parce que, dans The Voice, une seule voix peut faire toute la différence. Les équipes prennent forme et la compétition s’intensifie.

Alors, petit jingle The Voice maestro pour nous replonger dans l'ambiance... On ne s'en lasse pas... ou un peu tout de même. On ne dit plus bonjour à Maureen d'ailleurs on lui chantonne le jingle de l'émission. Arrêtez svp - la belle sature!

Une aventure vécue depuis le début et les blinds qui se terminent tout bientôt... Mais ça ne s'arrête jamais, il y a encore les duels - les lives... et non je ne vous dirais pas qui est sélectionné !

Qui est votre chouchou ? Ah non... n'essayez même pas - oui j'ai mes préférences pour certains styles - mais ça fait partie d'un tout il y a aussi l'interprétation qui joue aussi, c'est un tout.

Je me goure assez souvent - il y a les talents qui se révèlent au fil des lives avec l'adrénaline et il y en a certains qui tout au contraire perdent leurs moyens, c'est le stress, la fatigue... Il n'y a pas vraiment de règles. Il est vrai qu'on fait des petits pronostics entre nous !

Les coachs se sont mis à chanter hier - un petit trio bien sympa entre Vitaa, Slimane et une des candidates ... Un moment super mignon hier.

Trois nouveaux coachs cette année... Une petite préférence ?

Non - Ca donne chaque fois une nouvelle dynamique, ça change le format. "Vous êtes la présentatrice qui représente le plus - le mieux The Voice" ! Ah bon on a dit ça ?

Qui est le plus cool des coachs dans les nouveaux ? "je les aime bien tous" - Et non je ne suis pas amoureuse de Slimane - j'ai vu ça dans tous les sens et ce n'est pas en raison d'un râteau, j'ai même pas essayé - on va pas faire des enfants et puis je suis en couple au passage ! C'est un coup de coeur HUMAIN.

Donc vous êtes amoureuse de Slimane?... Mais nooooon ! Elle l'aime fort fort bien.