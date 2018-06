Le coulage pour ne pas friser le ridicule... C'est le bon plan de l'été !

Comme chaque jeudi, notre expert relooking épingle pour nous les bons plans pour être au top... modèle. Et pour cet été, si vous êtes blonde, décolorée, ... et que vous ne résistez pas la tentation de piquer une tête dans cette merveilleuse piscine on ne peut plus bleue, assurez-vous alors d'avoir de quoi vous éviter le pire dans votre frigo... Histoire de ne pas friser le ridicule ! Voici le tout bon conseil d' ami de David Jeanmotte...

8/9 - © Tous droits réservés Neymar... 26 ans - sa coupe de cheveux est moins au top en ce moment, on en arrive même aux nouilles sur la tête ! Il est un certain relâchement pour dire au niveau du cheveu alors que notre joueur était toujours parfait. Pour éviter le blond douteux, de mauvais goût, de mauvaise teinte, faire un petit "coulage" pour arriver dans les cuivrés (pour un blond beige) sera parfait. Le petit conseil pour cet été Mesdames... Pour les décolorées et pour vivre votre été sans friser le ridicule ... Après votre plongeon dans la piscine full colorant et si votre cheveu est quant à lui très décoloré, à coup sûr vous aller ressortir avec des cheveux verts ! Pas de panique - on ne se prive d'aucun plaisir mais on s'assure d'avoir en son frigo une bonne dose de ketch-up ou de la tomate pour neutraliser et contrebalancer le tout. Et ça, c'est vraiment un conseil d'ami... Merci David!

8/9 - © Tous droits réservés Thibaut Roland... Il sera cet été aux commandes de trois primes sur la Deux. Mais il est devenu trop sage notre homme selon notre expert relooking. Le côté rock 'n roll manque un peu. S'inspirer de la Johnny Depp, laisser pousser sa barbe de deux jours en plus et laisser pousser un peu les cheveux qui vont couvrir les oreilles et ce sera bien plus sexy !

8/9 - © Tous droits réservés Camille Combal... 36 ans et il ne change pas ! Il est très cool mais le visage ne bouge pas du tout. Il devrait travailler davantage ses cheveux - se jouer aussi de la rock'n roll touch. Une paire de lunettes un peu bandeau pourrait bien lui aller également.