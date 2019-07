Le Cochon, le renard et le moulin, coup coeur ciné de cette semaine !

LES PLUS BELLES ANNÉES D'UNE VIE Bande Annonce VF / 2019 - 24/07/2019 Découvrez la bande annonce LES PLUS BELLES ANNÉES Résumé : Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme, dont l’histoire d’amour fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura révolutionné notre façon de voir l’amour. Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu sur les chemins de sa mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver celle que son père n’a pas su garder mais qu’il évoque sans cesse. Anne va revoir Jean-Louis et reprendre leur histoire où ils l’avaient laissée… Date de sortie 22 mai 2019 De Claude Lelouch Avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Monica Bellucci #Cinéma #BandeAnnonce #Trailer ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ABONNE TOI ???? https://www.youtube.com/channel/UCWlHoiamUBRXPwNzfapJcQw/?sub_confirmation=1 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? MES PLAYLISTS ⭐ LES PROCHAINES SORTIES ⭐ https://www.youtube.com/playlist?list=PLMfyT9p4eQNBnD6U0wqkQYm9JFd-1m2vJ ❤ BANDE ANNONCE ROMANCE ❤ https://www.youtube.com/playlist?list=PLMfyT9p4eQNC9bkUa5VJZGOSlIsEuk_B_ ???? BANDE ANNONCE NETFILX ???? https://www.youtube.com/playlist?list=PLMfyT9p4eQNB7W7aZCLE6u84jno-W9eS8 ???? TOP 10 DES MEILLEURS FILMS ???? https://www.youtube.com/playlist?list=PLMfyT9p4eQNBCi5hQY7KaMWiPNsqQgAZe ???? BANDE ANNONCE FILMS D'HORREUR ???? https://www.youtube.com/playlist?list=PLMfyT9p4eQNDcvn777JODHJa23nIeHHqK ???? BANDE ANNONCE SÉRIE ???? https://www.youtube.com/playlist?list=PLMfyT9p4eQND6feSRdTu7XYINsGNfRqYP ⭐ BANDE ANNONCE SUPER HÉROS ⭐ https://www.youtube.com/playlist?list=PLMfyT9p4eQNDFINjZ-UdWcHcYuow--aTC ⭐ Les meilleurs comédies Française ⭐ https://www.youtube.com/playlist?list=PLMfyT9p4eQNCEbCjS9SgFyb-OKk3785Zn ???? BANDE ANNONCE ENFANT ???? https://www.youtube.com/playlist?list=PLMfyT9p4eQNBygy-JWTF2r6xFFkcirfCu ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? Suivez nous ! Facebook : https://www.facebook.com/FilmsExclu Twitter : https://twitter.com/FilmsExclu Instagram : https://www.instagram.com/filmsexclu ????????????????????????????????????????????????????????????????????????