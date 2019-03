Le chef cuisinier belge Sang Hoon Degeimbre, partage son savoir avec le monde entier.

Sang Hoon Degeimbre est considéré comme l’un des chefs de file de la nouvelle gastronomie wallonne.

Le tour du monde en 75 recettes

Une cuisine urbaine conviviale, symbolisée par le bol et la cuillère, inspirée par les voyages du Chef Sang Hoon Degeimbre et la nature

Le chef Sang Hoon Degeimbre nous offre 75 recettes d'une cuisine urbaine et conviviale, symbolisée par le bol et la cuillère, et inspirée par ses voyages autour du monde.

Réparties en trois chapitres, Corée, Belgique, Monde, les recettes salées ou sucrées sont raffinées sans être compliquées.

Inventives et très graphiques, elles portent des titres évocateurs de leur composition: Nara, New York, Ostende, Bruxelles, Colombo, Naples, Bordeaux, Biarritz... et nous invitent à la découverte grâce à l'association si délicate des saveurs, propre à Sang Hoon Degeimbre.

Les magnifiques photos de recettes sont signées Frédéric Raevens tandis que les images de voyages du chef Sang Hoon Degeimbre impriment un rythme au livre et y apportent une touche d'authenticité.