Depuis des mois, l'interprète de "La boîte" s'est enfermé en studio pour finaliser son quatrième album éponyme, dont il a annoncé l'arrivée dans un teaser divulgué il y a quelques jours. Ce disque, composé de " chansons aux textes intimes, poignants et poétiques ", paraîtra le 24 mai prochain. Renan Luce dit avoir trouvé l'inspiration dans l'orchestration délicate des disques de la chanson française des années 60, citant Gilbert Bécaud, Bourvil, Charles Aznavour et Jacques Brel comme pères spirituels.

Le chanteur, compositeur et producteur Bruxellois "Alex LUCAS" coup de Coeur de Julie Compagnon

Nouveau single et nouveau clip pour Alex Lucas et sa voix si singulière

On l'a aussi entendu en compagnie d’Alex Germys (Never Gonna Be The Same) et Todiefor (Cool Kids, avec aussi Caballero & JeanJass et Anser).

"Eyes Off You" c’est le nom du deuxième titre solo du talentueux Alex Lucas. À la fois chanteur, compositeur et producteur, ce jeune bruxellois de 25 ans nous dévoile encore un peu plus sa graine de génie.