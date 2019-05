- - © Tous droits réservés

La Revue de presse - Le 8-9: la revue de presse - 14/05/2019 Tous les matins dans le "8-9", on passe la presse en revue. Ce matin: L'Avenir : l'électeur est de moins en moins fidèle La DH : Le prix des carburants s'envolent. Une perte de 200€ par an Sudpresse : Plus de la moitié des foodtrucks recalés par l'Afsca DH : Le carburant toujours plus cher depuis février Sudpresse : pas top les contrôles des food trucks & co Metro : ces influenceurs qui détruisent l'environnement DH : les chiens loups victimes du succès de Game of Thrones Sudpresse : votre toutou à l'hotel ? Jusqu'à 30€