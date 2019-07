Le cannabis Culiniare, vous connaissez ?

Aujourd’hui, le cannabis ne se consomme plus seulement en fumant : de nombreux cuisiniers explorent sa gastronomie.

Ainsi, dans la série Bong Appétit de la chaîne ­Viceland, on voit le chef américain Marcel Vigneron préparer des joues de bœuf au beurre de haschich et le chef Wes Avila de Los Angeles mitonner des tacos à la marijuana.

De nombreux cuisiniers, livres et sites Internet explorent les aspects gastronomiques du chanvre.

Le chanvre et le cannabis appartiennent à la même famille botanique, c’est la même plante, le Cannabis Sativa La différence réside dans le type de culture, de sélection des traits principaux de la plante. Le chanvre culinaire ou cosmétique est cultivé de manière à obtenir des matières premières (graines, huile, fibre, cellulose, etc.) et le chanvre récréatif, celui dont on fume la résine, la feuille ou la fleur, est cultivé pour son effet psychoactif et sa sélection a pour but d’augmenter les taux de THC, soit la molécule aux pouvoirs psychotropes.

Le chanvre culinaire contient maximum 0,3% de THC et le chanvre récréatif peut atteindre plus de 30%.

Au niveau qualité nutritionnelle, les graines de chanvre contiennent 25% de protéines complètes, tous les acides aminés y sont représentés. Elles contiennent également des oméga 3 et oméga 6, indispensables à la croissance, au développement du cerveau et du système nerveux. Ils contribuent entre autres, à la bonne santé de la peau et limitent les risques d’artériosclérose, d’ulcère à l’estomac, de trouble cardiaque et de cholestérol.

Vous pouvez consommer le chanvre sous forme de graines, en farine ou en huile. Conservez l’huile au réfrigérateur après ouverture. De spaghetti, de muesli, de pesto, de gomasio (sel de chanvre), de bière, de café au chanvre, etc. Il a un bon petit goût de noisettes qui passe aussi bien en salé qu’en sucré.

Vous avez un génial concept-store à Liège spécialisé dans tout ce qui est à base de chanvre avec un espace restauration et un shop épicerie (également vêtements, etc.). Chez Marie-Jeanne, 37 Rue de la Cathédrale à 4000 Liège.