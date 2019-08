Le bûcher de Moorea, le livre a ne pas manquer pour les vacances

Le bûcher de Moorea / Patrice Guirao / éd. Robert Laffont

On voyage et pas qu'un peu cette semaine : direction Moorea, Tahiti, les Marquises...

Plage de sable fin, de l'eau turquoise à perte de vue, des nacres qui crissent sous les pieds, des vahinés splendides aux longs cheveux d'ébène et... des crânes brûlés. Ouais, on va parler sacrifice humain et tueurs en série aujourd'hui !



Lilith photographe pour le journal, Maema journaliste arrivent sur les lieux d'un crime très particulier alors que des flammes s'échappent encore des arbres de la forêt : des têtes, des jambes, des troncs humains amassés et carbonisés... et ces îles sont comme des villages,



=> Personnage principal assez surprenant, Lilith

=> Un tueur en série de France, Nael, une sorte de Dexter étrangement attachant mais si terrifiant

=> La découverte d'un monde à part, une culture très différente et pourtant imbibée par le protectorat français, la présence britannique etc

=> C'est un vrai voyage dans le sens où vous êtes complètement dépaysé par les décors splendides, et en même temps on est happé par ces enquêtes qui s'entremêlent et il y a un vrai suspense

=> Lilith d'un côté à Moorea qui n'a pas d'autre choix que de s'investir dans cette affaire de sacrifice humain, et la rencontre avec un homme un peu spécial dont je préfère garder l'anonymat haha



Une vraie aventure, très prenant, très dense, et aussi lexique / glossaire polynésien et c'est vraiment super ludique de fouiller à chaque fois, il est assez complet, et en fait l'auteur lui-même habite à Tahiti depuis qu'il a 14 ans, il en a 65 aujourd'hui donc on peut dire que ces îles là il les connaît plus que par coeur.

Un homme assez intriguant, qui a écrit toutes les chansons de comédies musicales, les 10 commandements, Cléopâtre, Le roi Soleil etc, un artiste !

Du coup Le bûcher de Moorea, c'est aussi un livre très poétique, très subtil, et que ce soit dans le passé des personnages, dans le crime, la noirceur ou les merveilles de la nature, y'a toujours de la beauté...