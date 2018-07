Le BSF ... Un condensé de musique intense au coeur de la Capitale

Le BSF c'est du 14 au 18 août à Bruxelles... Fabrizio Gentile était dans nos studios pour nous parler de cet événement musical des plus éclectiques.

Près de 60 artistes fouleront la scène du BSF ! Des artistes belges bien entendu sont mis à l'honneur, c'est l' ADN aussi de ce festival car on est en Belgique, à Bruxelles mais il y aura également des artistes internationaux. Différentes scènes sont proposées ci et là au coeur de la Capitale, c'est un événement familial. Il est un resserrement au niveau de la durée cette année afin d'éviter les temps morts ! On condense le tout du 14 au 18 août, ce sera intense !

Le BSF, c'est un condensé de musique intense au coeur de Bruxelles

Côté sécurité - oui on y est très attentif. Le petit conseil : prendre le stricte minimum avec soi.

Et surtout profitez au maximum du spectacle en live et non par le biais de votre smartphone ! C'est un excellent moment à passer.

Le BSF en un clic

SHAKA PONK • THIRTY SECONDS TO MARS • ORELSAN • dEUS • ROMEO ELVIS X LE MOTEL • ARSENAL • CALEXICO •FANTASTIC NEGRITO • JUNIORE • EBBENE • SAGE • LYLAC • HERVÉ •GOODBYE MOSCOW • YELLOWSTRAPS • ST JAMES • SHAKA PONK • THIRTY SECONDS TO MARS • ORELSAN • dEUS • ROMEO ELVIS X LE MOTEL • ARSENAL • CALEXICO • CAMILLE • THERAPIE TAXI • MILLIONAIRE • TODIEFOR • RAPHAEL • ALICE MERTON • MATMATAH • FEDER • R.O x KONOBA •