Le bons conseils pour éviter que votre voiture ne prenne froid

C'est l'hiver... Le froid intense est là et votre voiture n'apprécie pas !

La DH : "Quelques conseils pour éviter que votre voiture ne prenne froid" - Et oui il faut chouchouter un peu sa voiture en hiver et notamment sa batterie, mettez de l'antigel dans le liquide de refroidissement et le lave glace aussi !

Votre batterie vous joue des tours ? Allumez vos phares 20 secondes puis éteindre et redémarrer, cela donnera un coup de booste à votre batterie. Pour les serrures, les pare-brise gelés... Vous pouvez faire votre petit mélange maison avec 30% d'eau et 70% d'alcool de friction. Vous aspergez et le tour est joué. La DH divulgue tout un panel de bons plans à découvrir en cette période de plus grand froid.

La Gazette : "Le nouveau code de la route sera voté en mai". Il était quelque peu figé pour ne pas dire mort. Un nouvel élan pour ce code de la route qui va miser notamment sur un lifting des panneaux de signalisation et le code en lui même.

L' Avenir nous hisse au coeur d'un conte de fée. Et oui une belle histoire de Noël qui est arrivée à ce couple. Alors qu'il retrouvait leur voiture après les courses de Noël, voilà qu'il s'adonne aux petites modalités de dégivrage de leur carrosse, ils chouchoutent leur bolide et puis reprennent la route dans la foulée. Sauf que ... Leur sac généreusement rempli de cadeaux est resté sur le côté ! Bardaf, c'est l'oublié de l'histoire. Une fois rentré chez eux, c'est là que nos deux malchanceux se sont rendu compte de l'affaire, de la mauvaise affaire du reste. Alors que quelques jeunes découvraient avec bien d'intérêt ce colis au mille trésors, la police est intervenue - à récupéré le sac et en a fait retour aux propriétaires. Comme quoi les miracles existent ! Un Noël célébré avec un peu de retard mais un Noël pus que féérique pour ce couple.