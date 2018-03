Anniversaire - joie - Jérôme et majorette ... Voilà 4 mots qui feront le bonheur des uns et peut-être même des autres. 4 mots pour se réveiller de "bonheur" et de bonne humeur et que du coup tout le monde il est content ! Merci Jean-Luc. 3-2-1... C'est parti :

LE BONHEUR C’EST QUAND TOUT LE MONDE EST CONTENT

LE BONHEUR C’EST QUAND ON PEUT REGARDER

UN OISEAU SANS TETE DROIT DANS LES YEUX

LE BONHEUR C’EST QUAND A CHAQUE ANNIVERSAIRE

ON DEVIENT UN PEU MOINS VIEUX

LE BONHEUR C’EST QUAND Y’A DE LA JOIE DANS LES COEURS

ET DE L’EAU DANS LES RADIATEURS

LE BONHEUR C’EST QUAND LA VENUS DE MILO

DECIDE DE SE METTRE AU TRICOT

LE BONHEUR C’EST QUAND ON VOIT L’OBSCURITE

SCINTILLER DANS LE NOIR

LE BONHEUR C’EST QUAND ON NE VA NULLE PART

MAIS QU’ON Y ARRIVE TOT OU TARD

LE BONHEUR C’EST QUAND ON N’A RIEN A FAIRE

MAIS QU’ON LE FAIT QUAND MEME

LE BONHEUR C’EST QUAND ON N’A RIEN A DIRE

……

LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE EST CON

LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE EST CONTENT

LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE - TOUT LE MONDE

LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE EST CONTENT

LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE EST CON

LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE EST CONTENT

LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE - TOUT LE MONDE

TOUT LE MONDE EST CON - TOUT LE MONDE EST CONTENT

LE BONHEUR C’EST QUAND ON CROIT QU’ON EST MORTS

ET PUIS QU’ON L’EST VRAIMENT

LE BONHEUR C’EST QUAND ON VOIT AXELLE RED

SUR UNE TELE NOIR ET BLANC

LE BONHEUR C’EST QUAND

ON MET LA CONFITURE SUR LA TRANCHE DE LA TARTINE

POUR QU’ELLE NE TOMBE JAMAIS DU MAUVAIS COTE

LE BONHEUR C’EST QUAND ON A TOUT COMPRIS

MEME LE PETIT DEJEUNER

LE BONHEUR C’EST QUAND JEROME DIT GOEIE DAG

ALLE SANDALE EN ALLE SEMELLE

LE BONHEUR C’EST QUAND FRANK MICHAEL

DIT QUE TOUTES LES FEMMES SONT BELLES

LE BONHEUR C’EST QUAND ON SE MET A TCHOULER

COMME TCHOULER GARCONS ET LES FILLES DE MON AGE

LE BONHEUR C’EST QUAND ON ENTEND L’ AMOUR

DANS LES COQUILLAGES

LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE EST CON

LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE EST CONTENT

LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE - TOUT LE MONDE

LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE EST CONTENT

LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE EST CON

LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE EST CONTENT

LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE - TOUT LE MONDE

TOUT LE MONDE EST CON - TOUT LE MONDE EST CONTENT

LE BONHEUR C’EST QUAND TU ME PRENDS LA MAIN

AU LIEU DE TE PRENDRE LA TETE

LE BONHEUR C’EST QUAND ON VOIT MAGGIE DE BLOCK

DEGUISEE EN MAJORETTE

LE BONHEUR C’EST QUAND TU PENSES CE QUE TU PENSES

ALORS QUE C’EST LE CONTRAIRE

LE BONHEUR C’EST QUAND T’AS UN BRELAN DE BOTTES

AU LIEU D’EN AVOIR JUSTE UNE PAIRE

LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE EST CON

LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE EST CONTENT

LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE - TOUT LE MONDE

LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE EST CONTENT

LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE EST CON

LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE EST CONTENT

LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE - TOUT LE MONDE

TOUT LE MONDE EST CON - TOUT LE MONDE EST CONTENT