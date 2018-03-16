Anniversaire - joie - Jérôme et majorette ... Voilà 4 mots qui feront le bonheur des uns et peut-être même des autres. 4 mots pour se réveiller de "bonheur" et de bonne humeur et que du coup tout le monde il est content ! Merci Jean-Luc. 3-2-1... C'est parti :
LE BONHEUR C’EST QUAND TOUT LE MONDE EST CONTENT
LE BONHEUR C’EST QUAND ON PEUT REGARDER
UN OISEAU SANS TETE DROIT DANS LES YEUX
LE BONHEUR C’EST QUAND A CHAQUE ANNIVERSAIRE
ON DEVIENT UN PEU MOINS VIEUX
LE BONHEUR C’EST QUAND Y’A DE LA JOIE DANS LES COEURS
ET DE L’EAU DANS LES RADIATEURS
LE BONHEUR C’EST QUAND LA VENUS DE MILO
DECIDE DE SE METTRE AU TRICOT
LE BONHEUR C’EST QUAND ON VOIT L’OBSCURITE
SCINTILLER DANS LE NOIR
LE BONHEUR C’EST QUAND ON NE VA NULLE PART
MAIS QU’ON Y ARRIVE TOT OU TARD
LE BONHEUR C’EST QUAND ON N’A RIEN A FAIRE
MAIS QU’ON LE FAIT QUAND MEME
LE BONHEUR C’EST QUAND ON N’A RIEN A DIRE
……
LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE EST CON
LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE EST CONTENT
LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE - TOUT LE MONDE
LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE EST CONTENT
LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE EST CON
LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE EST CONTENT
LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE - TOUT LE MONDE
TOUT LE MONDE EST CON - TOUT LE MONDE EST CONTENT
LE BONHEUR C’EST QUAND ON CROIT QU’ON EST MORTS
ET PUIS QU’ON L’EST VRAIMENT
LE BONHEUR C’EST QUAND ON VOIT AXELLE RED
SUR UNE TELE NOIR ET BLANC
LE BONHEUR C’EST QUAND
ON MET LA CONFITURE SUR LA TRANCHE DE LA TARTINE
POUR QU’ELLE NE TOMBE JAMAIS DU MAUVAIS COTE
LE BONHEUR C’EST QUAND ON A TOUT COMPRIS
MEME LE PETIT DEJEUNER
LE BONHEUR C’EST QUAND JEROME DIT GOEIE DAG
ALLE SANDALE EN ALLE SEMELLE
LE BONHEUR C’EST QUAND FRANK MICHAEL
DIT QUE TOUTES LES FEMMES SONT BELLES
LE BONHEUR C’EST QUAND ON SE MET A TCHOULER
COMME TCHOULER GARCONS ET LES FILLES DE MON AGE
LE BONHEUR C’EST QUAND ON ENTEND L’ AMOUR
DANS LES COQUILLAGES
LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE EST CON
LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE EST CONTENT
LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE - TOUT LE MONDE
LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE EST CONTENT
LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE EST CON
LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE EST CONTENT
LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE - TOUT LE MONDE
TOUT LE MONDE EST CON - TOUT LE MONDE EST CONTENT
LE BONHEUR C’EST QUAND TU ME PRENDS LA MAIN
AU LIEU DE TE PRENDRE LA TETE
LE BONHEUR C’EST QUAND ON VOIT MAGGIE DE BLOCK
DEGUISEE EN MAJORETTE
LE BONHEUR C’EST QUAND TU PENSES CE QUE TU PENSES
ALORS QUE C’EST LE CONTRAIRE
LE BONHEUR C’EST QUAND T’AS UN BRELAN DE BOTTES
AU LIEU D’EN AVOIR JUSTE UNE PAIRE
LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE EST CON
LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE EST CONTENT
LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE - TOUT LE MONDE
LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE EST CONTENT
LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE EST CON
LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE EST CONTENT
LE BONHEUR C’EST QUAND - TOUT LE MONDE - TOUT LE MONDE
TOUT LE MONDE EST CON - TOUT LE MONDE EST CONTENT