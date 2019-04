Le belge Thomas Frank Hopper, coup de Coeur de Julie Compagnon !

Thomas Frank Hopper - Till the day I die - 16/04/2019 TILL THE DAY I DIE (Official video) BANDCAMP : https://thomasfrankhopper.bandcamp.com/ SPOTIFY: https://open.spotify.com/album/0gfVtdsA6swN7d9TqJ0M6c I-TUNES : https://itunes.apple.com/be/album/till-the-day-i-die-single/1443023529?l=fr ▶ Connect with Thomas Frank Hopper ◀ TFH Website: http://www.thomasfrankhopper.com TFH Facebook: https://www.facebook.com/thomasfrankhopper TFH instagram: https://www.instagram.com/thomasfrankhopper VIDEO Directed by Antoine Brynaert & Augustin Polet MUSIC Produced by Marc Gilson Recorded & Mixed by Alex Leroy & Olivier Peeters Mastered by Frédéric Alstadt Music video by THOMAS FRANK HOPPER performing TILL THE DAY I DIE. (C) 2018 Boutik Noise : https://www.boutiknoise.com/. Special thanks to Jean-Sebastien Taminiau & Thibaud Verheyen from http://www.mainstage.be/ ▶ Lyrics ◀ Oh baby lets have a ball like rats Lets do it right now You’re a dirty pussy lover babe Lets tear the lace spit on my face Touch the grace lets get insane If lust is a sin dear Lucy I’m your man So lets have a ball together I know we can do the thing right Til the day that I die Til the day that I die Til the day that I die Til the day that I die Oh, baby, lets have a ball like dogs You’re a sweet sinner At least give me a piece of your breast, to serve a good cause Lets have a ball like pigs Sucking your tasty lips All I wanna is get laid, get insane every minutes, every seconds of the day Til the day that I die Til the day that I die Til the day that I die Til the day that I die...