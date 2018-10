En rourte ce jeudi vers la librairie avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui circulent et font la Une des journaux :

- La DH : "Votre voiture Diesel est invendable"

- La Capitale : "Le Belge a le pied lourd - plus 200 000 pv en 6 mois !" - Ce constat se fait surtout en Flandre où la tolérance zéro est d'application. Les radars tronçon sont aussi opérationnels et la réglementation est dès lors plus stricte. En Wallonie les astuces vont bon train elles aussi avec notamment les boîtiers radars détruits ou enrubannés ! Le belge ne nettoie pas correctement sa plaque d'immatriculation - Sud Presse le souligne.

- L' Avenir : "1/4 de notre personnel menacé - 1/4 de votre journal aussi" - la stratégie continue jusqu'à vendredi.

Au coeur de votre quotidien ...

- Sud Presse : "nettoyez bien votre plaque d'immatriculation" - C'est passible d'amende. Les mauvais élèves sont les 25-35 ans. Alors côté astuces made in Cyril : placer une feuille morte devant votre plaque; une info qui "circule" sur les Réseaux sociaux - ce sera alors la faute à dame nature mais attention si vous faites le choix d'une feuille de bananier - vous en seriez suspect !

- La DH : "Halloween : le jour le plus dangereux pour nos enfants" Alerte vigilence svp ! Le nombre d'enfants piétons est en hausse en ce jour d'Halloween - les accidents sont 62% plus élevés que la moyenne. Evitons ces frayeurs et passons en mode vigilence absolue !

- La DH : "22% des femmes souffrent de tocophobie" - la phobie de l'accouchement. Des peurs souvent liées à des troubels psychiques du passé ou encore en raison d'un premier accouchement difficile ou encore en raison des histoires glauques de la bonne copine, ...