" Le baiser " de Sophie Brocas, le livre a ne pas manquer pour les vacances

" Le baiser " de Sophie Brocas, éditions Julliard

je ne sais pas si vous le savez mais demain c'est la journée mondiale du baiser !

C'est l'histoire d'une avocate, Camille, pas vraiment sympathique d'entrée de jeu, plutôt pragmatique, qui véhicule un peu les clichés des gens importants toujours pressés / Mais ça, c'est avant que sa petite routine ne soit bouleversée par une affaire qui la mène vers une oeuvre d'art très spéciale, une sculpture de l'artiste roumain Constantin Brancusi au tout début du 20ème siècle, une sculpture d'un seul bloc qui représente un couple enlacé qui s'embrasse et l'oeuvre s'appelle... " Le baiser ", bravo.

Il se trouve que ce fameux baiser sert de stèle sur une tombe, celle d'une jeune femme russe qui s'appelle Tatiana Rachewskaïa / exilée à Paris, et elle s'est suicidée en 1910 à l'âge de 23 ans par désespoir amoureux, et c'est son amant, un médecin parisien qui a commandé cette sculpture à l'artiste pour lui rendre hommage. Bon on dit que la jeune fille était plus ou moins parente de l'écrivain Tolstoï, ça explique le côté extrêmement tragique de la vie de son roman à elle...

Et pour l'anecdote quand même, Brancusi a sculpté la même oeuvre 40 fois avant d'être satisfait, en modifiant un peu la forme, en changeant un petit grain par-ci par-là, mais on considère que c'est la même oeuvre, bref !

Notre avocate va devoir démêler un flou artistique oui mais surtout administratif sans nom, pour savoir qui est le vrai propriétaire de la sculpture, la France, la Russie, la famille de la jeune fille... et là c'est beau, parce que le bouquin entrelace en permanence fiction et réalité / donc sachant que Brancusi est désormais l'artiste le plus cher au monde, à votre avis à combien est estimée le fameux Baiser ?

En tout cas, si vous avez envie de découvrir les dessous de cette affaire mystérieuse, en partie romancée bien sûr par l'auteure, je vous conseille de lire Le Baiser de Sophie Brocas aux éditions Julliard, c'est très chouette à lire, c'est forcément plein de poésie, et vous allez découvrir le destin de cette avocate et de cette jeune fille russe à deux époques différentes, ça parle de condition féminine évidemment, c'est plein de secrets, de fils à dénouer, mais pour les amoureux d'art et les artistes de l'amour, c'est parfait !