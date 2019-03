Laurent Ournac incarne Yvon dans Espèces menacées !

Résumé

Yvon est comptable et mène une vie paisible. Alors qu’il voyage dans le RER, il échange maladroitement sa mallette avec celle de quelqu’un d’autre. Ses gants et son sandwich ont été remplacés par… des millions !

Yvon craint des représailles et décide de fuir à Buenos Aires. Pour tenter de conserver son magot, il enchaînera les mensonges…

Laurent Ournac partage la scène avec deux autres complices de la série Camping Paradis : Thierry Heckendorn (le responsable de la maintenance) et Patrick Guérineau (le responsable du bar). La pièce Espèces menacées est due à la plume de l’écrivain britannique Ray Conney et a été adaptée en français par Michel Blanc et Gérard Jugnot.