Petit détour par la librairie avec Thibaut ROLAND qui épingle pour nous la Une de vos Quotidiens.

Voici"Laurent Kérusoré : comment son rôle dans Plus belle la vie lui cause des problèmes au quotidien" Laurent Kérusoré est un acteur engagé. Dans plus belle la vie, le comédien aborde de nombreuses problématiques de notre société, ce qui lui vaut parfois des problèmes. Quinze ans déjà. Depuis 2005, Laurent Kérusoré incarne Thomas Marci, l’un des personnages phares de Plus belle la vie. Serveur au célèbre bar du Mistral, l’acteur de 44 ans a toujours été au cœur d’intrigues fortes et au cœur de l’actualité : homosexualité, mariage pour tous ou encore homoparentalité et homophobie. Des sujets de sociététenant à cœur à l’une des stars de la série de France 3 qui aide à faire bouger les mentalités par le biais de la fiction mais également par sa propre histoire. Mais celui qui a toujours assumé son homosexualité paie malheureusement parfois le prix de ses prises de position.

RTBF"Concours de doudounes place St Lambert à Liège: c'était un "canicular" au 40e degré ! : - © Tous droits réservés Lorsqu’il lance sur Facebook, son concours de doudounes en pleine canicule, Thomas n’imaginait pas qu’il serait pris au sérieux. Dans son événement, le Liégeois propose de mettre sa plus belle doudoune et de venir fêter la canicule ce jeudi entre 14 heures et 14h01 place Saint-Lambert, "à l’ombre de…, euh, à l’ombre de rien." L’organisateur liégeois précise aussi sur sa page en post-scriptum : '"Au pays de Magritte, de James Ensor et du Grand Jojo, on ne devrait pas expliquer que c’est du second degré, mais en réalité…" En réalité, son événement commence à faire le buzz. Très vite environ, 300 personnes répondent à l’appel en annonçant qu’elles participeront et un millier d’internautes se disent intéressés.

Huffpost"Rafraîchisseur d'air : le 20h de TF1 dénonce un objet vendu par le Téléshopping de TF1" ; - © Tous droits réservés Les animateurs jouent sur le mots afin d’attribuer à leur “rafraîchisseur d’air” des qualités proches de celles d’un climatiseur. MÉDIAS - En pleine canicule, le “Téléshopping” de TF1 aurait-il trouvé une source miraculeuse de fraîcheur ? Depuis début juillet, l’émission de vente à distance loue, tous les jours ou presque, les mérites d’un mini rafraîchisseur d’air censé “transformer tous les espaces chauds en endroits frais et agréables à vivre”. Pourtant, ce mardi 23 juillet, le journal de 20 heures de TF1 a démontré l’inefficacité d’un produit similaire Les animateurs du “Téléshopping” jouent malgré tout sur le mots afin d’attribuer à leur “rafraîchisseur d’air” des qualités proches de celles d’un climatiseur. Et Marie-Ange Nardi et Alexandre Devoise de répéter, une vingtaine de fois à ce jour depuis le début des rediffusions estivales du programme selon notre décompte, que leur mini rafraîchisseur en forme de cube serait “plus économique et plus simple et qu’un climatiseur” car “notre nouvelle formule refroidit plus longtemps” grâce à “la technologie la plus efficace pour créer votre zone fraîcheur” afin de “profiter d’un air frais et plus sain qu’avec un climatiseur”.