Lara Fabian, un nouvel album très contemporain et hypnotique ! Best of

Lara Fabian - PAR AMOUR (Official Video) - 13/03/2019 "Par amour" est le troisième extrait du nouvel album de Lara Fabian, "Papillon". Disponible en CD, téléchargement digital (iTunes, Amazon, etc ..) et en streaming (Spotify..) France/Belgique: https://WarnerMusicFR.lnk.to/xI4eOFA Canada:https://musicor.lnk.to/LaraFabianPapillonFA Autres pays: iTunes et autres plateformes numériques de votre pays Réalisation: Éric Morin Production: Parce Que Film (Montréal/ Canada) Producteur: Olivier Picard / Parce Que Film Musique: Lara Fabian/Moh Denebi/Sharon Vaughn/Kelly Paige Textes : Lara Fabian/Moh Denebi/Sharon Vaughn Danseur / co-chorégraphe: : Lazylegz Danseuse / co-chorégraphe: Rocio Vadillo Molina Editions : Elfe Productions / Marmelade Songs/Song Tree AB/ DAANgerous but not deadly (BMI) Label: 9 Productions SPRL (Belgique) (P) (C) 2019 - 9 Productions SPRL ISRC: BE 966 19 00021 Directeur photo: Pierre Gill Directeur de production: Patrick Zaloum 1er assistant caméraman: Mathieu-Félix Drouin DIT: Fabien D'Ostie Preneur de son: Yan Cleary Éclairagiste: Erik Dionne Chef électro: René Guillard Best boy electro: Jean Berthiaume Chef machino,: Benoît Bureau Best boy grip: Karine Boudreault Coiffure Jonathan Lee Maquillage: Marco Marselais Styliste: Émanuelle Néron Assistant de production,: Nikita Chsherbik Monteur: Pierre Jezegou` Site Officiel : http://larafabian.com/ Facebook : https://www.facebook.com/larafabianofficial Twitter : https://twitter.com/LFabianOfficial Instagram : https://instagram.com/larafabianofficial