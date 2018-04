Laisser tomber... Ora nous offre une pause, une danse, un live guitare-voix et c'est cadeau !

Ora était avec nous ce matin pour nous présenter son tout premier titre Laisser tomber.

Une belle découverte musicale dans le 8/9 ! Ora est une jeune belge qui a notamment collaboré avec Kid Noize.

Elle arrive avec un premier titre, intitulé Laisser tomber. Une chanson co-écrite à 6 mains avec le duo Delta qui a également arrangé et réalisé ce morceau.

Il y a un truc très frais dans ce titre...

Je me suis entourée de personnes au fur et à mesure. La plupart des titres je suis seule et pour d'autres il y a entre autres Delta. Vous tirez sur tout ce qui bouge ? Pour rire...

Le premier single est donc sorti - Ora s'affiche de dos avec un top très ... top ! Aussi "je préfère rester discrète sur mon physique, je n'aime pas me mettre en avant physiquement". Là où d'autre vont tout jouer sur leur image.

Ora nous offre en toute simplicité ce titre "laisser tomber" en live guitare-voix ce matin ! C'est cadeau.