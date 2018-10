De l'extrême au naturel... une femme qui reste une véritable Lady... dont on est Gaga ! (oh facile - je sais )

On connait la belle plus sophistiquée - très maquillée - très paillettes - blonde, elle était dans l'extrême avec énormément de maquillage. Une femme très belle aussi dans tous ses apparats à outrance.

Une lady Gaga plus vraie que nature! La belle est complètement transformée - métamorphosée - elle parait très juvénile dans le film - le teint un peu pâle, les pommettes un peu rosées, les cheveux bruns... une lady juste très naturelle ! L'avant - après est très flagrant. Une femme très belle dans sa plus belle nudité - simplicité.

- - © Tous droits réservés - - © Tous droits réservés - - © Tous droits réservés

Kev Adams et ses frisottis ...

Et oui, ça frise parfois le ridicule vous trouvez aussi ! Voici alors les bons remèdes anti-frisottis: Dormez sur un coussin en satin - lavez vos cheveux avec un après-shampoing et non pas un shampoing - Mettez de l'huile de noix de coco sur l'extrémité des pointes du cheveux - Utilisez des bains crème à base de plantes - sans sulfate - pour avoir ce côté aéré et sain au niveau de la racine.