Labyrinthe... Un petit air de douceur en ce lundi matin et c'est signé ATOME

Atome - Le 8-9: l'instant live - 15/07/2019 Tous les jours dans le "8-9", une chanson en live acoustique. Ce matin, nous accueillons Atome, le groupe de musique bruxellois composé de Remy Lebbos, David Picard et Coline Wauters pour leur premier album Voie lactée sorti en février dernier. Formé en 2016, le groupe a rapidement enchainé les concerts et convaincu le public avec ses singles accrocheurs. Avec Voie lactée, Atome vous embarque à bord de son vaisseau spatial pour un voyage dans l’espace autour des souvenirs d’enfance, de la fin de l’innocence et du passage à l’âge adulte. Ce matin, le groupe vous interprète Labyri