La vie intérieure... Le nouvel ouvrage de Christophe André

Christophe André était au bout du fil pour nous présenter son nouveau livre : La vie intérieure.

Psychiatre et psychothérapeute français, Christophe André a sorti de nombreux ouvrages de développement personnel qui se retrouvent systématiquement dans le liste des best-sellers.

La vie intérieure... c’est ce flot de pensées, de souvenirs, de projets, de ressentis émotionnels et corporels, qui se font et se défont en permanence au plus profond de nous. Dans ce livre, Christophe André nous invite à lui porter attention à travers 40 leçons.

La vie intérieure, c'est l'accueil en nous du monde extérieur. Les deux mondes se mélangent, s'entremêlent. On est trop souvent dans la vie extérieure car ça vibre, ça sonne, ça bouge, ... mais nous devenons dépourvu de vie intérieure.

La vie est à son extrême dans le confluent de cette vie intérieure et extérieure.

Découvrir la vie à l'intérieure de nous... Christophe André nous propose des exercices pour être davantage présent à nos petits instants de vie... intérieure !

Ca marche... C'est important de marcher pour découvrir sa vie intérieure mais il faut marcher sans but... Pour ne pas avoir pour autre objet que celui de se centrer sur soi et non sur le but, c'est se faire plaisir. La marche est l'activité la plus bénéfique à la santé du corps et de l'esprit, elle facilite la vie intérieure.

La maladie devient bénéfique... On est alors contraint à penser à ce qui nous arrive - on se centre sur soi - on s'interroge - dans quel état nous met la maladie ? Que nous fait-elle éprouver ? Enfant ; on est content; on ne va pas à l'école - plus âgé : on est contrarié, ça nous empêche de voir nos amis, de travailler - et bien plus tard, cette maladie nous ramène à notre finitude, à la mort. La maladie ce sont les essayages de la mort !

Offrez-vous cette immersion en cette vie intérieure grâce à ce livre accompagné d'un CD.