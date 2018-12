La vidéo s'invite dans vos journaux en "réalité augmentée"... Une véritable révolution !

La DH et la Libre mettent en place "la réalité augmentée" dans le journal. A partir du 1er décembre, certains journaux vous proposent une toute nouvelle expérience. En téléchargeant l'application "Overly", il vous suffit de placer votre smartphone devant le symbole "lunettes" de l'article et celui-ci s'anime instantanément avec une vidéo qui est raccordée sur votre téléphone. Articles, photos, publicités, tout sera complété grâce à cette véritable (r)évolution !

Vos autres titres à la Une...

- La DH

"Marée humaine pour la planète"

65 000 personnes dans les rues pour la manifestation pour le climat.

"Le belge perd 3 mois et demi par an à consulter ses emails"

En moyenne, le belge reçoit 63 emails professionnels par jour et perd un temps considérable à les consulter, à y répondre, à les effacer, ...

- L'Avenir : "L'histoire en marche"

- Le Soir :

"Une mobilisation sans précédent"

"Qui s'occupe principalement des tâches domestiques et des enfants?"

Comparaison et chiffres dans votre quotidien.

- Sud Presse : "L'oubli du clignotant vous énerve le plus sur la route"

Parlons du top 5 de ce qui nous énerve le plus au volant. Après l'oubli du clignotant, c'est l'agressivité et la violence qui lui succèdent.

En troisième position, on retrouve "rester sur la bande du milieu" pour enfin trouver, en quatrième et cinquième positions "rouler à une vitesse inadaptée" et "coller à l'arrière".