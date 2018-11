La vallée des Immortels... La nouvelle BD d' Yves Sente qui fait perdurer le plaisir !

Le scénariste BD belge Yves Sente (Thorgal, XIII) était avec nous ce matin pour nous présenter son nouvel album de Blake et Mortimer : La Vallée des Immortels.

Pour cette nouvelle aventure, Blake et Mortimer se retrouvent au cœur de la Chine, période Mao et Tchang Kaï-shek.

Au-delà des luttes entre communistes et nationalistes, le Seigneur de la guerre Xi-Li est à la recherche d’un manuscrit. Ce manuscrit lui permettrait de devenir puissant et de régner sur le pays du Soleil-levant. C'est sans compter sur l'intervention du capitaine Francis Blake et du professeur Philip Mortimer...

D'aventure en aventure...

"J'ai lu toutes les BD de Jacobs en biblio ou grâce à ce précieux cadeau du dessous du sapin de Noël - à 12 ans j'avais tout lu et 30 ans plus tard la vie m'offre la chance d'écrire ceux que j'aurais voulu lire par la suite !

On respecte la fibre, la trame des originaux, on prolonge juste le plaisir. L' éditeur vérifie quant à lui qu'on est bien dans le ton, fidèle aux sources et ce même si l'on a envie d'apporter quelque chose de neuf.

La Vallée des immortels...

Une histoire basée sur des faits historiques et puis aussi de l'imagination. Ce sont de nouveaux dessinateurs qui s'y collent également et je suis en confiance de leur talent respectif.

Il y a deux couvertures pour ce même album - l'une classique et l'autre en tant qu'édition de bibliophile.