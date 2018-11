La TREVE... Aurélien Caeyman est la révélation de l'année !

Le comédien belge Aurélien Caeyman était avec nous ce matin pour nous parler de son rôle dans la série télévisée belge La Trêve.

Après le meurtre dans l'affaire Dutilleul, Dany Bastin (incarné par Aurélien Caeyman), semble être le coupable que tout accuse. Enfermé en prison, il garde le contact avec sa psy, persuadée de son innocence. Yoann Peeters, même s'il n'est plus inspecteur, se passionne lui aussi pour l'affaire. Parviendront-ils à blanchir Dany ?

Intégrer une série à grand succès en cette nouvelle saison ça met la pression ?

"C'est un peu une pression - je savais que j'allais devoir faire mon travail et amener ma proposition mais sans trop me poser de question par rapport à ce succès".

La scène dans la piscine où vous êtes nu...

C'est particulier car 20 ans auparavant c'est dans cette même piscine que je refusais d'aller et de me montrer. Ici pour la série, je me suis "exposé" à fond avec cette scène en cette piscine où je suis nu ! Atteint de psoriasis - c'était un défi...

..."Une façon de me convaincre que je ne suis pas un handicap à mes rêves, à mes passions... C'est ce message que j'aimerais transmettre".

"Viens avec ce que tu es - viens avec ce que tu as parce que c'est déjà largement suffisant comme ça !"

On vous dit la révélation de l'année...

"j'ai toujours fait mon clown petit, je faisais mon show mais j'ai mis du temps à imaginer que ça pouvait être du vrai. Qu'une personne à la télé est vraie et pas uniquement un personnage à l'écran !

Deux nouveaux épisodes de la saison 2 de La Trêve ce dimanche 25 novembre à 20h55 sur la Une.