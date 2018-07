La tenue idéale du parfait festivalier ... C'est par ici !

Et la vie va, C'est l'été et les Festivals résonnent de toute part. La fête peut commencer mais... comment s'habiller, que prendre dans son petit sac, quelle tenue porter ? Ah la grande question sur laquelle on peut se crêper le chignon... Allez, on vous dit tout pour que ce soit votre plus bel été festivalier. Suivez le guide :

Déjà il va faire beau pour les Franco qui donne son coup d'envoi ce soir.

Et NON les filles, ne succombez pas à la belle robe blanche comme souvent affiché sur la toile, sur les RS. Pensez confortable et pratique. Le pus important : les chaussures elles doivent être confortables et fermées. On est dans une foule et le coup des tongs ça ne va pas le faire... On oublie les talons aussi.

Pour la tenue... Le short - bermuda - on oublie le jeans car en temps de pluie ce n'est pas top. Va pour le pantalon fluide, le short et pour le dessus on est en t-shirt - on prévoit aussi une petite laine, une petite veste en jeans que l'on peut nouer autour de la taille - on prévoit un vêtement de pluie genre K-way.

On ne met pas de combinaison les filles... Pas fastoche pour aller au petit coin - on oublie les jupes trop longues ou trop courtes, le mieux c'est imparablement le short. Et en bonus pensez au chapeau, à la casquette et on boit beaucoup, beaucoup... d'eau !

Vous voilà prêts...

Bon amusement et bons festivals à tous. Et la vie va !