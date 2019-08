La tendance éco-responsable du moment c'est la vaisselle comestible!

Ce matin, place à la tendance éco-responsable du moment, la vaisselle comestible.

L'Union Européenne a signé l’année dernière un accord sur l'interdiction des gobelets, couverts, pailles en plastique et tout autre produit à usage unique. Cette directive a été promulguée en avril de cette année et pays européens ont dès maintenant deux ans pour transposer le texte dans leurs droits nationaux et agir en conséquence.

Différentes alternatives commencent donc à voir le jour, comme l'idée de pailles réutilisables que vous avez certainement déjà vues voire utilisées.

Certains produits tels que les coton-tige ou les pailles en plastique n’existeront d’ailleurs bientôt plus. Petite information essentielle, une paille met environ 100 ans à se dégrader.

Selon un rapport du WWF, le plastique représenterait 90% des déchets sur les plages et en surface de la mer Méditerranée. Une autre étude prévoit même qu’en 2050, il y aurait davantage de plastique que de poissons dans l’océan en terme de poids.

Dans cette perspective zéro déchet, des entreprises ont identifié le problème et surfent sur la tendance en proposant une alternative géniale, de la vaisselle comestible.

Par exemple, la société française Sorbos propose une large gamme de pailles comestibles et aromatisée : Fraise, Citron, Citron vert, Gingembre, Pomme verte, Cannelle, Neutre et Chocolat.

Dans la même dynamique, l’entreprise Les petites françaises ont inventé des tasses comestibles composées d’un biscuit dont les ingrédients ont été en grande majorité sélectionnés aux quatre coins de la France. Elles résistent au chaud et au liquide.

Avec un café au petit-déjeuner, du fromage blanc et des fruits au goûter ou de la glace en dessert, c’est parfait. Elles existent à la noisettes et cacao, amandes et cannelle, sarrasin sans gluten ou même coco vegan.

​

Chez nous, une start-up composées de deux jeunes belges ultra motivés a lancé Do Eat, vous y retrouvez de la vaisselle en tout genres entièrement comestibles. Les bols sont réalisés à partir de pommes de terre et de céréales de bière. Ils passent même au micro-ondes et tiennent les sauces.

Si vous ne les mangez pas, ils sont compostables à la maison en quelques jours. Le vrai zéro-déchets.

