La télévision, c'est comme au cinéma... A part qu'on peut rester en pyjama !

Cette semaine, ode à la télévision avec Jean-Luc Fonck.
TOUS LES ANS C’EST MON ANNIVERSAIRE
JE RECOIS DES CADEAUX ET DES VOEUX SINCERES
CETTE ANNEE J’AI RECU QUOI ? UNE TELEVISION!
AVEC UNE TELECOMMANDE REMPLIE DE BOUTONS
JE ME SUIS DIT : " TANT PIS POUR LE BLOCUS "
JE PREFERE REGARDER MAX ET VENUS
LE GRAND CACTUS, MICHEL DRUCKER
LES ASSOCIES , LES EMISSIONS CULINAIRES
LA TELEVISION WO-WO
C’EST COMME LE CINEMA WA-WA
A PART QUE C’EST A LA MAISON WO-WO
ET QU’ON ON PEUT RESTER EN PYJAMA
J’AI REGARDE KING KONG, C’ETAIT D’ENFER
MEME S’IL N’EST PAS SI KING KONG QU’IL EN A L’AIR
ET PUIS J’AI ZAPPE SUR UNE EMISSION ANIMALIERE
QUI PARLAIT DES FLAMANTS QUI VIVENT EN LIBERTE A LA MER
Y’A LES EXPERTS MANHATTAN, Y’A LES EXPERTS MIAMI
A CHAQUE FOIS Y’EXPERT QU’ILS FONT COINCER LES BANDITS
DOMMAGE QU’IL N’Y AIT PLUS LA STAR ACADEMY
ET QU’ON N’VOIT PLUS DERRICK DEPUIS QU’IL EST EN NAZI
LA TELEVISION WO-WO
C’EST COMME LE CINEMA WA-WA
A PART QUE C’EST A LA MAISON
ET QU’ ON PEUT RESTER EN PYJAMA
…
WOUNGA WOUNGA HE HE
WOUNGA WOUNGA HA
WOUNGA WOUNGA HE HE
WOUNGA WOUNGA HA
JE NE RATE JAMAIS UN EPISODE DE FORT BOYARD
SAUF SI CA TOMBE EN MEME TEMS QUE DANSE AVEC LES STARS
HEUREUSEMENT QU’ON PEUT VOIR TOUT CA EN DIFFERE
EN HIVER, LES NUITS SONT LONGUES C’EST PAS COMME EN ETE
Y’EN A QUI DISENT QUE LA TELE CA REND CON
MOI JE NE RISQUE RIEN, CA N’PEUT PAS ETRE PIRE QU’AVON
ET PUIS SI ON NE POUVAIT FAIRE QUE DES TRUCS MALINS
ON SERAIT TOUS LES GAGNANTS DU 71
LA TELEVISION WO-WO
C’EST COMME LE CINEMA WA-WA
A PART QUE C’EST A LA MAISON
ET QU’ON PEUT RESTER EN PYJAMA
LA TELEVISION WO-WO
C’EST COMME LE CINEMA WA-WA
A PART QUE C’EST A LA MAISON
ET QU’ ON PEUT RESTER EN PYJAMA