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La télévision, c'est comme au cinéma... A part qu'on peut rester en pyjama !

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Cette semaine, ode à la télévision avec Jean-Luc Fonck. 

TOUS LES ANS C’EST MON ANNIVERSAIRE

JE RECOIS DES CADEAUX ET DES VOEUX SINCERES

CETTE ANNEE J’AI RECU QUOI ? UNE TELEVISION!

AVEC UNE TELECOMMANDE REMPLIE DE BOUTONS

JE ME SUIS DIT : " TANT PIS POUR LE BLOCUS "

JE PREFERE REGARDER MAX ET VENUS

LE GRAND CACTUS, MICHEL DRUCKER

LES ASSOCIES , LES EMISSIONS CULINAIRES

 

LA TELEVISION WO-WO

C’EST COMME LE CINEMA WA-WA

A PART QUE C’EST A LA MAISON WO-WO

ET QU’ON ON PEUT RESTER EN PYJAMA

 

J’AI REGARDE KING KONG, C’ETAIT D’ENFER

MEME S’IL N’EST PAS SI KING KONG QU’IL EN A L’AIR

ET PUIS J’AI ZAPPE SUR UNE EMISSION ANIMALIERE

QUI PARLAIT DES FLAMANTS QUI VIVENT EN LIBERTE A LA MER

Y’A LES EXPERTS MANHATTAN, Y’A LES EXPERTS MIAMI

A CHAQUE  FOIS Y’EXPERT QU’ILS FONT COINCER LES BANDITS

DOMMAGE QU’IL N’Y AIT PLUS LA STAR ACADEMY

ET QU’ON N’VOIT PLUS  DERRICK DEPUIS QU’IL EST EN NAZI

 

LA TELEVISION WO-WO

C’EST COMME LE CINEMA WA-WA

A PART QUE C’EST A LA MAISON

ET QU’ ON PEUT RESTER EN PYJAMA

 

WOUNGA WOUNGA HE HE

WOUNGA WOUNGA HA

WOUNGA WOUNGA HE HE

WOUNGA WOUNGA HA

 

JE NE RATE JAMAIS UN EPISODE DE FORT BOYARD

SAUF SI CA TOMBE EN MEME TEMS QUE DANSE AVEC LES STARS

HEUREUSEMENT QU’ON PEUT VOIR TOUT CA EN DIFFERE

EN HIVER, LES NUITS SONT LONGUES C’EST PAS COMME EN ETE

Y’EN A QUI DISENT QUE LA TELE CA REND CON

MOI JE NE RISQUE RIEN, CA N’PEUT PAS ETRE PIRE QU’AVON

ET PUIS SI ON NE POUVAIT FAIRE QUE DES TRUCS MALINS

ON SERAIT TOUS LES GAGNANTS DU 71

 

LA TELEVISION WO-WO

C’EST COMME LE CINEMA WA-WA

A PART QUE C’EST A LA MAISON

ET QU’ON PEUT RESTER EN PYJAMA

LA TELEVISION WO-WO

C’EST COMME LE CINEMA WA-WA

A PART QUE C’EST A LA MAISON

ET QU’ ON PEUT RESTER EN PYJAMA

 

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