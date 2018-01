La sublime Marina Kaye bientôt en concert chez nous !

Marina Kaye était avec nous dans le 8-9 ce matin pour nous présenter son nouvel album "Explicit" mais aussi pour nous annoncer son concert à La Madeleine à Bruxelles en mars prochain.

Les débuts de notre star internationale Marina Kaye, c'est à l'émission "La France a un incroyable talent" ! Elle a alors 13 ans à l'époque. "J'avais vraiment une petite voix" - "Des milliers de français vous regardent, c'était complètement la panique, j'étais terrorisée."

Homeless... Un carton planétaire !

"J'avais 16 ans mais non je n'ai pas fait le tour du monde avec ce titre." Modeste avec ça ! "Ce titre a juste fait le tour de la France, de la Belgique et de la Suisse..."

Un duo avec Soprano...

"La chanson est sublime. Quand il me l'a proposé, c'était évident. J'adore ce mec !"

Une nouvelle coupe, un nouvel album "Explicit"...

On My Own : "Ca raconte que je vais me débrouiller maintenant que tu m'as trompée avec ma pote. Non ce n'est pas personnel - c'est transposé d'une simple histoire hissée au rang d'une blessure d'amour ! Cette voix mature, je sais pas d'où elle vient, c'est de la chance, ça m'étonne moi-même."

Something : le clip vidéo est juste magique, c'est tout un univers qui se dégage de cette chanson. "J'écris ou co-écris mes chansons. Les histoires sont toujours très personnelles. Something, c'est ma préférée !"

I Wanna Feel Something : "Je l'ai écrite à une époque où j'avais vécu des choses intenses, la tournée, l'album et puis le vide - plus rien. Je me sentais bizarre, je ne ressentais plus rien !"

"Oui je chante parfois en français, il y a deux titres sur l'album d'ailleurs mais je trouve que ça ne me va pas. C'est pas mon truc."

20 ans le 9 février prochain... Ce sera aux Etats-Unis que Marina fêtera l'événement. Happy birthday to you !!

L'artiste sera sur la scène bruxelloise de La Madeleine le 28 mars prochain. A voir absolument !