La Soca Dance... Le hit hot de l'été des années 90 !

L'été sera chaud, l'été sera chaud... dans les t-shirts dans les maillots. Ah non - ça c'est un autre tube mais pour l'heure on mise tout sur le déhanchement - une bonne musicalité - de la sensualité et plus... si affinités !

Focus sur Le hit de l'été 90: La Soca Dance, c'est le tube qui succède à la Lambada avec ses 15 millions d'exemplaires vendus et donc ils ont remis le couvert avec ce hit La Soca Dance...

C'est un peu comme la lambada mais avec une danse en maillot bien serré et qui fait ressortir le tout - vous prenez un tuyau d'arrosage, vous vous tortillé un peu, beaucoup, passionnément, à la folie... le bas du ventre surtout. Ce fut un été au coeur des années 90, ce fut un été des plus chauds.

Alors Lambada ou Soca Dance ? Il y a deux écoles : soit en face à face ou devant-derrière le partenaire, c'est selon !

Pour Julie c'est danser la Soca Dance mais en écoutant la lambada, vous voyez ?

On s'offre une petite tranche de Soca Dance, séquence souvenir, c'est parti...