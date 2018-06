La semaine du bio... Plus de 200 activités proposées en Wallonie et à Bruxelles

La semaine du bio commence demain ! Et ce sera jusqu’au dimanche 10 juin.

Aujourd’hui, 12,8% des agriculteurs wallons produisent bio (1 producteur sur 8), et ça augmente chaque année.

Du coup, dès demain, c’est la fête du bio partout en Wallonie et à Bruxelles, pour mettre à l’honneur tous les entrepreneurs, les agriculteurs et les éleveurs qui ont choisi de produire, de transformer et/ou de vendre des produits sans pesticides.

Au programme: 208 activités sur toute la semaine, avec visites de fermes, de producteurs, animations, dégustations, marchés fermiers, repas et apéros, auto-cueillette dans les champs…

Grand lancement ce week-end sur la place d’Armes de Namur, avec marché fermier et animations et, pour les 600 premiers arrivants, un sac de produits wallons bios offerts.

Exemple de découverte: l’entreprise Little Green Box, entreprise fondée l’année dernière par Szandra Gonzalez dans le Brabant Wallon, une jeune maman passionnée de cuisine et d’environnement qui s’est lancée dans ce projet après un burn out et une grosse remise en question de nos modes de consommation. Little Green Box une entreprise de colis avec recettes et produits pour préparer ses repas, avec uniquement des produits de la région, de saison et bios et ce, avec une politique Zéro Déchets. Au menu la semaine prochaine, notamment: Pâtes aux orties et sa crème de champignons et Frites de céleri rave, saucisses et mayo maison.

Pendant la Semaine du Bio, Szandra ouvre son atelier, "La Cabane" à Bousval, pour faire découvrir comment elle sélectionne les producteurs avec qui elle travaille et comment elle imagine les recettes avec sa petite équipe et aussi en collaboration avec des bloggeurs culinaires, des traiteurs, Chefs... Cet atelier est un atelier partagé et il sert également à 2 autres entreprises artisanales bios: la Chocolaterie Kako et la Biscuiterie Les Boudines, dont on pourra également découvrir les produits. Ce week-end, elle proposera aussi une balade le long du Ravel pour cueillir des plantes sauvages et les cuisiner à l’atelier.

Infos et programme complet de la semaine: www.apaqw.be/Semaine-Bio/Home.aspx Certaines activités sont payantes, d’autres gratuites.