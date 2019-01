La saison des salons des vacances est lancée! Et ce weekend, c’est le 20ème salon des vacances Voyages Léonard, qui se tiendra à Barchon (province de Liège) avec pour invitée d'honneur : la région Occitanie (Sud de la France; anciens Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées).

Une croisière en hommage à Johnny

Chaque année, ce salon des vacances attire près de 8000 visiteurs. C’est un salon un peu particulier puisqu’il est organisé par le tour-opérateur belge "Les Voyages Léonard", spécialisé dans les voyages en autocar depuis sa création par la famille Léonard en 1946.

Au fil des années, les voyages se sont diversifiés et on trouve aujourd’hui, par exemple, des séjours en avion et des croisières, comme cette "croisière en hommage à Johnny", qui sera organisée en septembre.

Pour 1050 euros, vous embarquez pendant 8 jours à bord du Costa Magica, qui vous emmènera en Méditerranée (Barcelone, Palma, Marseille…) sur fond d’animations à la mémoire de Johnny Halliday, avec chanteurs et sosies de Johnny, conférences musicales, invités qui ont bien connu Johnny.