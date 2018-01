La saison des salons de vacances est ouverte... Séquence Evasion !

Focus sur le Salon des Vacances Léonard qui se déroule au Parc Artisanal à Barchon en Province de Liège ces samedi et dimanche.

La saison des salons des vacances est lancée. Celui-ci, qui attire 8000 visiteurs sur 2 jours, est particulier car il est organisé par le tour-opérateur belge "Les Voyages Léonard", spécialisé dans les voyages en car (en Belgique, France ou ailleurs en Europe), depuis sa création par la famille Léonard en 1946.

Voici quelques exemples de ce que le voyagiste propose: citytrip à Paris sur le thème du cinéma, la Bourgogne dans la peau d’un Chef, le Carnaval de Venise, les spécialités culinaires de la Baie du Mont-Saint-Michel, la vie de château au Luxembourg, la Suisse à bord de trains de légendes, excursions d’une journée en croisière sur la Moselle ou encore au Parc Astérix.

Le but de ce salon, organisé depuis 19 ans, est de présenter au public les partenaires des Voyages Léonard présents dans ses nouvelles brochures. Cela fait, cette année, 120 exposants: des hôtels où on va loger durant les voyages, des producteurs dont on fait la visite, les Offices de Tourisme des destinations proposées, des attractions touristiques… Tous des prestataires qui vous donneront envie de venir les rencontrer chez eux ensuite.

En tout, il y a 6 "villages" sur le salon: Tout près (avec les prestataires belges notamment, qui font l’objet de voyages-excursions à la journée), la France, l’Espagne, l’Italie (qui est invitée d’honneur pour cette édition, avec 25 exposants, surtout des hôtels de la Riviera Adriatique), la Montagne, le Monde (car les Voyages Léonard organisent aussi des séjours en avion, mais aussi vendent les voyages d’autres tour-opérateurs dans les agences de voyages. Donc d’autres TO seront aussi présents sur le salon).

En plus, il y aura des conférences sur différentes destinations (par exemple sur la Vénétie et sa gastronomie, sur la Californie, sur les croisières fluviales…), des animations assurées par Michel Vincent, des bonnes affaires à faire lors de réservations sur le salon…

En pratique: entrée gratuite, restauration italienne sur place, grand parking, navettes en bus depuis plusieurs gares, notamment de Liège Guillemins.

Infos: www.voyages-leonard.com et vivacite.be