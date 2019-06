La saison 2019 du Beau Vélo de Ravel commence demain!

Le principe? Chaque samedi de l’été, une balade à vélo est proposée en Wallonie et à Bruxelles, chaque fois dans une région différente, en passant par de très beaux coins, puisque le but est de découvrir chaque fois le territoire et le terroir local de façon sportive et conviviale. Et on suit cette balade toujours en compagnie d’Adrien Joveneau ou d’Olivier Colle, et d’une personnalité.

Un projet et des émissions radio et télé inventés et toujours portés par Adrien Jovenau, devenus des rendez-vous phares de chaque été pour les auditeurs et téléspectateurs de la RTBF, qui viennent par milliers pédaler eux-mêmes lors de ces balades à vélo.

Le Beau Vélo, c’est aussi toute une ambiance et plein d’activités, avec des animations au fil du parcours, un Kids Village pour les enfants (avec châteaux gonflables, grimage, etc…), des produits du terroir à déguster, des préparations de Chefs étoilés… Et, à partir de 16h, à l’arrivée de la balade, des show cases d’artistes qui mettent le feu. Jean-Luc Fonck sera d’ailleurs sur scène avec Sttellla le 3/8, à Plombières, avec David Jeanmotte comme personnalité avec qui vous pourrez pédaler. Autres artistes au programme de la saison pour les showcases: Axelle Red, Kid Noise, Greangeorge, Mister Cover, Suarez, le Grand Jojo…

Cette journée est retransmise au travers de différentes émissions radio le samedi sur Viva (en continu de 13 à 19h), et les meilleurs moments sont diffusés en télé le lendemain, juste après le JT de 13h sur La Une.

; - © Tous droits réservés

Si on veut participer: on va sur place et on s’inscrit pour la balade entre 9h30 et 12h. Le départ a lieu à 13h10. C’est gratuit et les 2000 premiers inscrits ont droit à un brunch gratuit aussi! Les parcours font chaque fois 25-30 km.

Pour les moins sportifs: les itinéraires sont réalisables en vélo électrique! Et pour les familles et les personnes à mobilité réduite, il existe chaque fois une boucle plus courte (10-15 km) encadrée par l’Adeps.

Programme des étapes, des invités, des showcases: Ici