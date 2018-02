La Saint Valentin des Célibataires... Benjamin dévoile les heureux élus !

La Saint Valentin des célibataires... Jour J -1 !... Deux candidats vont vivre une journée de rêve !

C'est le grand jour pour ces deux candidats qui seront sélectionnés en direct dans quelques brefs instants pour la grande aventure. Benjamin Maréchal propose à ces deux personnes de fêter " la St Valentin des célibataires". Il invite ainsi deux célibataires à le suivre dans une folle journée au cours de laquelle ils vivront " l’incroyable ".

Haut les coeurs... On ne crée pas un couple - on invite deux célibataires à vivre une journée de rêve ! Et oui, pour une fois il fallait être célibataire à la Saint Valentin pour être l'heureux-se élu(e) ! Trop belle la vie.

And the winner is...

La sonnerie retentit du côté de Verviers ... Et c'est Virginie qui décroche cette journée de foliiiie ! Une candidate institutrice, ça tombe bien elle est en congé. C'est parti pour préparer sa valise, plus qu'une fois dormir avant cette journée de rêve.

Un peu moins de chance cependant pour Arnaud ... Aîe c'est le répondeur qui fait écran. On file du coup dans la région de Binche pour annoncer la bonne nouvelle à Quentin. Du moins s'il nous répond. Et oui ... Le voici l'heureux élu - il part demain en mode Saint Valentin !

Rendez-vous demain, le 14 février pour suivre et découvrir le somptueux programme de ce cette journée qui en ferait rêver plus d'un !