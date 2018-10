La robe de mariée d'Adeline n'a pas trouvé acquéreur !

Petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux..

- La DH : " Les bouchers ne veulent pas des récipients des consommateurs"

- La Capitale "Inondation de soleil mais la neige arrive"

- La Libre : "Le F-35 va succéder au F-16" - Une affaire par très clean dans l'air.

Au coeur de votre quotidien :

- La DH - L'album Posthume de Johnny : 300 000 exemplaires vendus !

Des souvenirs ne font cependant pas recette ! Le jour de la vente de l'album posthume ce fut l'occasion aussi de mettre à la vente des objets souvenirs de Johnny et de son entourage. La robe de mariée d' Adeline Blondiau n'a pas trouvé d'acquéreur. Elle était estimée à 13 000 - 15 000 euros. Une offre fut faite à 11 000 euros - l'affaire ne fut donc pas conclue !

- La DH : "Les recrutements par les Réseaux sociaux a triplé en trois ans"... Les entreprises recrutent via les Réseaux sociaux ou prennent des infos sur les éventuels employés. Attention à votre profil du coup - la DH vous propose quelque tuyaux pour attirer l'attention ou encore pour ne pas commettre d'erreur en tant que chercheur d'emploi. Mettez vos atouts en valeur.

- La Capitale :" Vicky, dame de cours et de coeur" - A 86 ans, l'ex-comptable est dame de toilettes. Cette "madame pipi" travaille au lunch garden - un petit plus pour elle qui se sent épanouie dans son travail.

- L' Avenir : "On est vice-champion du monde de Mondioring" ... De quoi ? Le mondioring c'est une épreuve canine en trois catégories : assouplissement - saut et mordant. C'est un Gaumais et son chien (Maxime Herbtst et Lipton) qui ont décroché ce titre en Russie. Bravo à eux !