La rentrée... Ca coûte bonbon !

Petit détour par la librairie avec Julie Van H qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux :

- Le Soir : " Appareils photo : la chute vertigineuse des ventes" - Les smartphones se font la part belle

- La Capitale : "bientôt votre photo sur votre p-v" ... Flashé, vous aurez accès à la photo pur éviter toute contestation.

-La DH : " Des fausses fiches de paie pour obtenir un crédit"... pas bien !

Et au coeur de votre quotidien...

- "vieillesse : 1909 est un cru exceptionnel" - Une année véritablement exceptionnelle - de nombreuses dames ont 109 ans. Que s'est-il donc passé en 1908 lors de la confection ? 109 ans : Un âge record !

- "Liam & Emma, les deux prénoms en vogue" - en 2017 - Liam a détrôné ainsi Lucas !

- "Parents, voici ce que vous ne paierez pas". On le sait, une rentrée, ça coûte bonbon. Petit bilan sur "Les frais que l'école peut vous demander : les règles sont précises" - la gratuité du matériel en maternelle, c'est acquis - et plus tard ce sont les frais de piscine, des activités sportives, ... qui vous seront demandés mais uniquement pour la valeur du coût réel.