la Police fédérale se met au vert!

La Revue de presse - Le 8-9: la revue de presse - 29/04/2019 Tous les matins dans le "8-9", on passe la presse en revue. Ce matin: - Dernière Heure : Boîte noire dans la voiture obligatoire dès 2022. - Métro : Bruges s'offre le Topper. - Le Soir : Légaliser le cannabis pourrait rapporter 144 millions à l'État. - Dernière Heure : La boîte noire dans votre auto, c'est voté. - Sudpresse : La police fédérale se met aussi au vert. - L'Avenir : Une waterlootoise sur la plus haute marche du Balfroid. - Dernière Heure : Les profs de danse perdants de la réforme. - Les Belges attiré par des logements durables.

Petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous la Une de vos quotidiens.

Sud Presse "La police fédérale se met aussi au vert" Réduire son empreinte environnementale : pour la police fédérale, le " zéro déchet " est un objectif de plus en plus concret vers lequel il faut tendre dans les prochaines années. Vélos, véhicules électriques, bâtiments passifs, numérisation accrue : la police suit le mouvement environnement Loin d’être insensible au mouvement mondial en faveur du climat, la police fédérale a déjà pris plusieurs dispositions ces dernières années au niveau du comportement à adopter. " La police fédérale est active à différents niveaux pour s’engager, étape par étape, dans une dynamique de gestion plus durable ", confirme Sandra Eyschen, porte-parole. Et notamment au niveau des bâtiments. " En collaboration avec la Régie des Bâtiments, nous tendons vers l’aménagement de bâtiments disposant d’une empreinte écologique aussi limitée que possible, à l’instar du nouveau poste de circulation d’Achêne, dont l’inauguration est imminente. " Et tous les travaux de modernisation prévus le seront dans cet état d’esprit, assure-t-on.

Vers l'Avenir"La 32e joute orthographique est terminée" ; - © Tous droits réservés "Parlons-en", oui, de cette 32e saison dédiée à l’orthographe de base. La finale résume bien la totalité de la session. Le pourcentage de réussite y est semblable, un peu maigre pourtant. Il faut s’atteler à la tâche et continuer à approfondir cette écriture sans faute que l’on pourrait atteindre. Attelons-nous aux explications des erreurs Le piège le plus présent et déjoué par quelques candidats est, à coup sûr, la phrase suivante: "quelque autre précepte que vous n’aurez pas respecté". À la lecture de la dictée, j’ai bien dit "quelque autre", avec liaison, ce qui ne permettait pas de mettre le pluriel. On ne peut non plus élider quelque, ce serait juste dans le cas de quelqu’un. Cela étant dit, quand ce morceau de phrase a été mis au pluriel partout, nous n’avons compté qu’une faute.

Dernière Heure"Les profs de danse perdants de la réforme" ; - © Tous droits réservés L’Enseignement secondaire a eu droit à sa réforme des titres et fonctions visant à introduire plus de clarté au moment d’engager des enseignants. L’organisation des cours en académie a également été modifiée récemment par un nouveau décret. Et si la plupart des professeurs d’art y trouvent leur compte, les professeurs de danse sont les grands perdants de la réforme. Ces derniers ne sont en effet pas logés à la même enseigne que leurs confrères qui enseignent la musique, le théâtre ou les arts plastiques. La raison de cette différence de statut ? Il n’existe pas d’école en Fédération Wallonie-Bruxelles qui délivre des master en danse alors qu’il existe des écoles (conservatoires et hautes écoles) qui forment des masters en musique, en théâtre et en arts plastiques.

Dernière Heure" La boîte noire dans votre auto, c’est voté !" ; - © Tous droits réservés Les routes européennes sont statistiquement les plus sûres du monde, avec une moyenne de 49 décès par million d’habitants, contre 179 décès en moyenne dans le monde, mais ce n’est pas suffisant pour les eurodéputés. Constatant que les chiffres stagnent ces dernières années, ils ont décidé d’aller encore un peu plus loin en proposant au vote différentes mesures censées améliorer les statistiques, et donc la sécurité de tous. Sans doute un peu au détriment de la liberté individuelle, une tendance très actuelle, mais cela est un autre débat. Encore que…