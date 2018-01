La petite aventure des déménageurs... (Best of)

Bonjour tout va bien, la troupe pour enfants la plus emblématique "Les Déménageurs" nous emmène dans une nouvelle petite aventure !

Une nouvelle aventure sous des airs de comédie musicale.

Yves Barbieux et Rose-Marie Mayele des Déménageurs étaient venus dans le studio du 8/9 pour nous présenter le nouveau livre/CD : La petite aventure. On connait tous LE tube des Déménageurs Bonjour tout va bien. Ils nous l'interprètent en live acoustique ce matin. Les revoici avec une nouvelle histoire et de nouvelles chansons ! Dans la maison des Déménageurs, Lili entend d’étranges bruits au fond du couloir. Elle découvre, dans la chambre d’amis, un ourson en peluche vert. Lorsque Lili réveille ses frères pour leur montrer ce qu’elle vient de trouver, l’ourson a disparu ! C’est le début d’une incroyable petite aventure.

En 2018 à Chênée, Arlon, Anderlecht, Ottignies, Andenne, Perwez, Mons.

www.lesdemenageurs-officiel.be