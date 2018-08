La nuit Européenne des chauves-souris... Même pas peur !

Deux évasions pour le prix d'une, pas belle la vie ? Marion nous propose deux activités très différentes. L'une se veut plus familiale alors que la seconde se veut plus festive... jusqu'à plus soif !

Vous êtes en famille et souhaitez une petite évasion sympa, un peu effrayante aussi mais pas tant : voici pour vous : - La Nuit Européenne des chauves-souris... Une activité familiale qui se déroule à Chaudfontaine. Une façon de découvrir cet animal mystérieux et qui fait un peu peur aussi. Il y aura une balade crépusculaire pour découvrir ces petites bêtes qui nous effraient mais qui nous sont pourtant si utiles.

Plus d'infos sur le site en un clic=> ici

- Le Bxl Beer Fest... Là tout de suite c'est plus pour faire la fête - il y aura plus de 50 brasseries présentes - l'occasion de goûter des produits régionaux, locaux. Un festival de bière pour faire le point sur les nouvelles tendances. Toutes les infos en un clic=> ici

Découvrez l'article complet sur cet événement en un clic - un article signé "Jean-François Herbecq"