La "Movie money": ces faux billets circulent de plus en plus

Petit détour par la librairie avec Thibaut Roland qui décortique pour nous les faits d'actualité qui font la UNE des journaux :

- Sponsoriser des politiques, ça fait jaser ! Une présidence ça coûte - difficile d'assumer sans cese pratiques - est-ce correcte ou pas... Ca fait débat.

La Movie Money

- A une petite mention près : accessoire" on s'y laisserait prendre. Focus sur cette "Movie Money" - des faux billets imprimés pour le cinéma et qui circulent de plus en plus !" Ca a démarré comme une blague emais le phénomène prend de l'ampleur.

- L'arrivée de Greta Thunberg à l'Assemblée fait polémique !