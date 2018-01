La Matthew coach attitude... Tout un art !

Matthew Irons (Puggy) était avec nous ce matin pour le debrief The Voice.

Sur quels nouveaux talents les 4 coachs se sont-ils retournés hier soir ? Qui les aura marqués ? On debriefe ce 3e blind avec le chanteur du groupe Puggy, l’un des nouveaux coachs de cette 7e saison.

La Matthew attitude...

C'est tout un art, même un raffinement que celui de Matthew de dire à un talent que ... ça va pas le faire, et, sur le ton de la gentillesse svp !

La passion vient en premier, c'est très communicatif et ça c'est le plus important. Quelqu'un qui sait faire des choses incroyables techniquement mais qui n'y croit pas non plus, ça touche rarement les gens. On a très peu de temps pour bosser la technique pure et dure. The Voice, ce n'est pas une école de chant.

Pour Tania, ce fut toute l'expression de cet art de dire non.

"Elle ne chantait pas faux, mais ça manquait de justesse !"

Quant à Anthea... Il est déjà un petit travail de l'accent à faire - la performance était dingue mais si je me base sur la prouesse et la vocalise, la justesse, il y a encore du boulot à faire ! Traduction : "je ne te veux pas".

Quand j'entends les gens chanter si je peux leur apporter quelque chose alors oui j'y vais. Je peux me tromper parfois, je peux passer à côté... On entend parfois des choses que d'autres coachs n'entendent pas non plus et inversement. C'est un peu plus tard que l'on capte.

Paolo... Difficile de ne pas se retourner quand on a une voix pareille et il a vraiment la classe. Je ne sais pas ce que je peux lui apporter mais la musique c'est aussi la rencontre, des influences qui se mélangent, le feeling, la synergie, ... c'est ça l'enrichissement, ça ouvre à la culture. Tous mes talents m'apportent quelque chose.

Je pars du principe qu'ils vont tous gagner - je me refuse d'avoir un ou une préféré(e).

Ce serait injuste par rapport aux gens qui m'ont fait confiance. En plus, on ne peut jamais être sûr 100% . On peut avoir un talent qui fait un mauvais blind et qui se révèle après, ou le contraire.